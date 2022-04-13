Роскомнадзор уведомил «Яндекс.Музыку» о необходимости удалить подкасты BBС

Роскомнадзор направил уведомление администрации «Яндекс.Музыка» о необходимости удаления подкастов BBC.

Отмечается, что уведомление было направлено «на основании требования Генеральной прокуратуры России».

Как пишет РИА Новости, сам интернет-ресурс Британской радиовещательной корпорации был заблокирован в марте 2022 года за систематическую публикацию материалов с недостоверной общественно значимой информацией о ходе проведения ВС России специальной военной операции на Украине.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-изданию TJournal.