Роскомнадзор уведомил «Яндекс.Музыку» о необходимости удалить подкасты BBС
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Отмечается, что уведомление было направлено «на основании требования Генеральной прокуратуры России».
Как пишет РИА Новости, сам интернет-ресурс Британской радиовещательной корпорации был заблокирован в марте 2022 года за систематическую публикацию материалов с недостоверной общественно значимой информацией о ходе проведения ВС России специальной военной операции на Украине.
Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-изданию TJournal.