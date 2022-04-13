Татарстан вошёл в тройку регионов-лидеров по сокращению числа свалок в 2021 году
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Об этом сообщает сайт «Реальное время».
Как отмечается, в Татарстане за прошлый год количество незаконных мест складирования отходов сократилось на 173 — до 17.
Таким образом, республика уступила лишь Волгоградской области (сокращение на 364 — до 423) и Башкортостану (на 345 — до 1822).
В топ-10 также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Псковская и Курская области, Крым, Воронежская, Тульская и Московская области.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Самарской области появятся три мусоросортировочных комплекса до конца 2024 года.