Татарстан вошёл в тройку регионов-лидеров по сокращению числа свалок в 2021 году

Татарстан оказался на третьем месте в списке регионов России, где количество ликвидированных свалок в 2021 году превысило число вновь появившихся. К таким выводам пришла аналитическая служба FinExpertiza, проведя исследование на основе данных Росприроднадзора.

Об этом сообщает сайт «Реальное время».

Как отмечается, в Татарстане за прошлый год количество незаконных мест складирования отходов сократилось на 173 — до 17.

Таким образом, республика уступила лишь Волгоградской области (сокращение на 364 — до 423) и Башкортостану (на 345 — до 1822).

В топ-10 также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Псковская и Курская области, Крым, Воронежская, Тульская и Московская области.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Самарской области появятся три мусоросортировочных комплекса до конца 2024 года.