Бочкарёв: в Москве с начала года построены десять новых объектов образования

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Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в столице с начала года построили и ввели в эксплуатацию десять объектов образования.
Бочкарёв: в Москве с начала года построены десять новых объектов образования
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«За первые три месяца этого года в Москве введено в эксплуатацию 17 объектов социальной инфраструктуры. Среди них десять объектов образования: восемь детских садов на 1790 мест и две школы на 1650 мест», — отметил он.

Бочкарёв рассказал, что половина новых детских садов располагается на территории ТиНАО, кроме того, новые объекты появились в Центральном округе, на юго-востоке и северо-западе Москвы.

Также новые школьные здания построены на западе города и в Зеленограде.

«Кроме того, с начала года были введены три объекта здравоохранения — два больничных корпуса и детско-взрослая поликлиника, а также три спортивных сооружения и один объект культуры», — добавил Бочкарёв.

Как отметил глава Строительного комплекса, значимый вклад в развитие социальной инфраструктуры вносят девелоперы.

«Больше половины введённых в этом году соцобъектов строились за счёт внебюджетных средств», — подчеркнул он.

Ранее Бочкарёв сообщал, что годовой план по вводу недвижимости в столице выполнен более чем на 30%.

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