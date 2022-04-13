Бочкарёв: в Москве с начала года построены десять новых объектов образования
- Gettyimages.ru
- © SOPA Images
«За первые три месяца этого года в Москве введено в эксплуатацию 17 объектов социальной инфраструктуры. Среди них десять объектов образования: восемь детских садов на 1790 мест и две школы на 1650 мест», — отметил он.
Бочкарёв рассказал, что половина новых детских садов располагается на территории ТиНАО, кроме того, новые объекты появились в Центральном округе, на юго-востоке и северо-западе Москвы.
Также новые школьные здания построены на западе города и в Зеленограде.
«Кроме того, с начала года были введены три объекта здравоохранения — два больничных корпуса и детско-взрослая поликлиника, а также три спортивных сооружения и один объект культуры», — добавил Бочкарёв.
Как отметил глава Строительного комплекса, значимый вклад в развитие социальной инфраструктуры вносят девелоперы.
«Больше половины введённых в этом году соцобъектов строились за счёт внебюджетных средств», — подчеркнул он.
Ранее Бочкарёв сообщал, что годовой план по вводу недвижимости в столице выполнен более чем на 30%.