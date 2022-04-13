В Татарстане рассказали о планах обеспечить жильём детей-сирот в 2022 году
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На эти цели выделят 178,8 млн рублей, пишет «Реальное время».
Всего в текущем году в республике планируется приобрести 114 жилых помещений. Их предоставят детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Помещения должны быть переданы им до 20 декабря 2022 года включительно.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области более 100 семей получили субсидии в рамках программы переселения из ветхого жилья.