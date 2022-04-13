В Татарстане рассказали о планах обеспечить жильём детей-сирот в 2022 году

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Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана объявило тендер на право приобретения жилых помещений в 2022 году в Казани для детей-сирот.
В Татарстане рассказали о планах обеспечить жильём детей-сирот в 2022 году
  • Gettyimages.ru
  • © Olga Simonova / EyeEm

На эти цели выделят 178,8 млн рублей, пишет «Реальное время».

Всего в текущем году в республике планируется приобрести 114 жилых помещений. Их предоставят детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Помещения должны быть переданы им до 20 декабря 2022 года включительно.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области более 100 семей получили субсидии в рамках программы переселения из ветхого жилья.

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