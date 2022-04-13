Юрист Красовская рассказала, кому проиндексируют доплаты к пенсиям в мае
- РИА Новости
Об этом она рассказала в беседе с Life.ru.
«Так, члены лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, получающие пенсии, имеют право на ежемесячную доплату к пенсии. Их делают за счёт взносов, которые платят в ПФР организации, где трудятся представители этих профессий. Право на такую доплату имеют пенсионеры при наличии выслуги в должности члена лётного экипажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин», — сказала юрист.
Если человек ушёл с работы по состоянию здоровья в должности, дающей право на назначение доплаты к пенсии, то стаж сокращается: для мужчин — не менее 20 лет, для женщин — не менее 15 лет, рассказала Красовская.
Также доплату получат пенсионеры, которые работали в отдельных категориях угольной промышленности. Здесь также есть норматив по стажу — 20—25 лет в зависимости от рода занятий.
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