Подпавший под санкции гендиректор Ozon Александр Шульгин покинул свой пост

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Подпавший под санкции гендиректор группы Ozon Александр Шульгин ушёл со своего поста и вышел из совета директоров. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Подпавший под санкции гендиректор Ozon Александр Шульгин покинул свой пост
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Ozon... объявляет о том, что 11 апреля 2022 года Александр Шульгин покинул должность генерального директора группы Ozon и вышел из состава совета директоров компании», — говорится в сообщении.

Как уточняется, руководство компанией перейдёт к коллегиальному органу управления, в состав которого войдут несколько представителей команды топ-менеджмента Ozon.

Ранее в релизе американского Министерства финансов сообщалось, что Ozon Bank исключён из санкционного списка США.

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