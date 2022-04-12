Подпавший под санкции гендиректор Ozon Александр Шульгин покинул свой пост
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«Ozon... объявляет о том, что 11 апреля 2022 года Александр Шульгин покинул должность генерального директора группы Ozon и вышел из состава совета директоров компании», — говорится в сообщении.
Как уточняется, руководство компанией перейдёт к коллегиальному органу управления, в состав которого войдут несколько представителей команды топ-менеджмента Ozon.
Ранее в релизе американского Министерства финансов сообщалось, что Ozon Bank исключён из санкционного списка США.