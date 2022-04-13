В Ленобласти возбудили дело после нападения собак на ребёнка

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Гатчинская городская прокуратура проводит проверку после нападения собак на малолетнего ребёнка в деревне Скворицы Ленинградской области.
В Ленобласти возбудили дело после нападения собак на ребёнка
  • РИА Новости

Об этом пишет агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что вечером 11 апреля четырёхлетний мальчик ушёл из дома, после чего родители нашли его в поле в 200 м от дома с укусами различных частей тела.

Впоследствии ребёнка госпитализировали, медики оценили состояние мальчика как тяжёлое.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Ранее ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц в беседе с НСН рассказал, что делать при встрече со стаей бродячих собак.

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