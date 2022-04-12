Риелтор Апрелев назвал условия снижения цен на недвижимость в Москве

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Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев рассказал, при каких обстоятельствах цены на столичную недвижимость начнут снижаться.
Риелтор Апрелев назвал условия снижения цен на недвижимость в Москве
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Niedring

Об этом он рассказал в беседе с «Вечерней Москвой».

«Пока цены на жильё в Москве продолжают расти, причём прибавляют они ежемесячно по 1%. Стоит сказать, что этот рост может продолжиться, если ключевая ставка Центрального банка России будет падать. Если же она будет высокой, то с большой долей вероятности можно говорить о том, что к лету цены на вторичку постепенно начнут снижаться. Пока у рынка такие ожидания», — сказал эксперт.

Он также отметил, что в связи с нестабильной ситуацией на рынке, вызванной экономическими обстоятельствами, количество желающих приобрести жильё в Москве сократилось втрое. Однако стабилизация курса рубля и сохранение ключевой ставки ЦБ России на уровне 17% позволят стабилизировать ситуацию, в летний сезон число желающих купить квартиру в столице может вновь возрасти.

Ранее НСН сообщала, что для застройщиков в Москве ввели новые меры поддержки.

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