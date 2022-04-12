В Хабаровске возбудили уголовное дело по факту содействия террористической деятельности
- РИА Новости
Об этом пишет сайт Nation News.
Установлено, что в Хабаровске 20-летний обвиняемый перевёл денежные средства на электронный счёт участника террористической группировки «Катиба таухид валь-Джихад»* на нужды вооружённых формирований.
Расследование продолжается.
Ранее, по сообщениям «Взгляда», в Приморском крае задержали участников преступной группы по обвинению в похищении людей ради присвоения себе их пенсий.
* «Катиба Таухид валь-Джихад» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 05.06.2019.