В Хабаровске возбудили уголовное дело по факту содействия террористической деятельности

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В пресс-службе управления ФСБ России по Хабаровскому краю сообщили, что гражданин одной из среднеазиатских республик стал фигурантом уголовного дела о содействии террористической деятельности.
В Хабаровске возбудили уголовное дело по факту содействия террористической деятельности
  • РИА Новости

Об этом пишет сайт Nation News.

Установлено, что в Хабаровске 20-летний обвиняемый перевёл денежные средства на электронный счёт участника террористической группировки «Катиба таухид валь-Джихад»* на нужды вооружённых формирований.

Расследование продолжается.

Ранее, по сообщениям «Взгляда», в Приморском крае задержали участников преступной группы по обвинению в похищении людей ради присвоения себе их пенсий.

* «Катиба Таухид валь-Джихад» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 05.06.2019.

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