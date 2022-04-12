Власти Белгорода пригласили горожан вступить в добровольные народные дружины.

«Жители Белгорода могут записаться в добровольную народную дружину», — говорится на сайте мэрии.

Отмечается, что в обязанности дружинника входит патрулирование улиц в вечернее и ночное время, а также помощь полиции в обеспечении правопорядка.

Также приводится список необходимых документов.

Ранее, как сообщало kp.ru, повреждение железнодорожных путей было зафиксировано в Шебекинском районе, который граничит с Харьковской областью. Пострадавших в результате происшествия нет.