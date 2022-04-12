В Калининграде проинспектировали строительные площадки школ и детских садов

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Министр образования Калининградской области Светлана Трусенёва посетила строительные площадки детских садов и школ в Калининграде.
В Калининграде проинспектировали строительные площадки школ и детских садов
  • Gettyimages.ru
  • © Greg Pease

Об этом пишет «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В частности, министр побывала на стройплощадке на улице 3-го Белорусского фронта, где в рамках национального проекта «Демография» строится дошкольное учреждение из трёх корпусов.

Так, Трусенёва отметила заметное увеличение объёмов проделанной работы.

В городе также планируется открытие нескольких школ, отмечается в материале.

Ранее НСН сообщала, что в Москве выделили более 170 га земли под строительство инфраструктурных объектов с начала 2022 года.

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