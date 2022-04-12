В Калининграде проинспектировали строительные площадки школ и детских садов
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Об этом пишет «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
В частности, министр побывала на стройплощадке на улице 3-го Белорусского фронта, где в рамках национального проекта «Демография» строится дошкольное учреждение из трёх корпусов.
Так, Трусенёва отметила заметное увеличение объёмов проделанной работы.
В городе также планируется открытие нескольких школ, отмечается в материале.
Ранее НСН сообщала, что в Москве выделили более 170 га земли под строительство инфраструктурных объектов с начала 2022 года.