Член ОП Холодов дал прогноз ситуации с ценами на автомобили в России

Заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты России Александр Холодов рассказал, что произойдёт с ценами на автомобили в стране.

Резкое падение курса рубля в конце февраля и введение антироссийских санкций вызвало заметный рост стоимости автомобилей в стране, особенно премиальных. Но такая ситуация не продлится долго, сказал эксперт в беседе с Пятым каналом.

«Всегда подорожание автомобиля останавливает спрос, то есть покупательская способность. Поскольку она у нас не очень сейчас большая, люди не готовы по новым ценам покупать, то продавцам придётся их снижать... Поэтому здесь будут попытки продать подороже, но это упрётся в отсутствие спроса. И цена через какое-то время нормализуется», — объяснил Холодов.

Однако, по мнению эксперта, снижение курса валют вызовет снижение цен не сразу, ситуация достигнет равновесия лишь через некоторое время.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области продажи премиальных автомобилей в возрасте до трёх лет за год выросли на 52,7%.