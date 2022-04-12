В Москве в районе Соколиная Гора к 2024 году планируется построить детский сад на 125 мест

В Москве на улице Мироновской (Соколиная Гора, ВАО) к 2024 году планируется построить детский сад, рассчитанный на 125 мест.

Как рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, строительство нового образовательного объекта будет осуществляться в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы (АИП).

«На этом месте можно будет построить здание высотой до 25 м и площадью около 2400 кв. м. Естественно, вокруг него будут оборудованы прогулочные и спортивные площадки. Уверена, что этот сад станет отличным дополнением для образовательной системы города», — отметила Княжевская.

Общая площадь земельного участка для строительства детского сада составит 0,4 га.

Участок находится рядом с жилым домом по адресу ул. Мироновская, д. 46. В пешей доступности от него находится станция МЦК «Измайлово».

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