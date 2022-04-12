Глава Минздрава Мурашко заявил о существующих рисках новой волны коронавируса в России
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«Риски, конечно же, новой волны инфекции существуют», — сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».
Он отметил, что в ряде стран сегодня уже фиксируется подъём заболеваемости.
«Это и ряд европейских стран, Китай, поэтому мы готовимся», — добавил министр.
Николай Крючков, иммунолог, кандидат медицинских наук, рассказал в беседе с газетой «Известия» подробности о штамме коронавируса ХЕ.