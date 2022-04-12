Аналитик Муртазин рассказал, какой смартфон выбрать в условиях санкций

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Ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, какому смартфону стоит отдать предпочтение в условиях действия антироссийских санкций.
Аналитик Муртазин рассказал, какой смартфон выбрать в условиях санкций
  • РИА Новости

В новых реалиях покупки должны быть не эмоциональными, а рациональными, поделился мнением эксперт в беседе с радио Sputnik.

«Самое главное — не надо покупать очень дешёвый аппарат... И не нужно покупать тот аппарат, который вы не можете себе позволить... Если у вас флагман, который сегодня стоит 150 тыс. рублей, то стоимость ремонта будет примерно 30—40 тыс. из вашего кармана, не всем это доступно. Лучше выбирать смартфоны в среднем сегменте — это диапазон 25—50 тыс. рублей, чтобы аппарат проработал три-четыре года надёжно и чтобы вы не обнаружили в нём изъянов», — сказал Муртазин.

Ранее директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков в беседе с газетой «Известия» рассказал, что делать при падении смартфона в снег.

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