Гендиректором «Полюса» назначен Алексей Востоков

Павел Грачёв ушёл с поста генерального директора компании «Полюс», новым главой назначен Алексей Востоков. Об этом сообщили в пресс-службе золотодобывающей компании.

«Павел Грачёв, занимавший пост генерального директора компании с 2014 года, уходит со своего поста, чтобы сосредоточиться на собственных бизнес-проектах. Господин Грачёв также уйдет из совета директоров компании 12 апреля 2022 года», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что Востоков избран гендиректором компании на срок до 11 апреля 2025 года.

В начале апреля стало известно, что Елена Бунина уходит с поста генерального директора «Яндекса».