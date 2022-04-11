Гендиректором «Полюса» назначен Алексей Востоков
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«Павел Грачёв, занимавший пост генерального директора компании с 2014 года, уходит со своего поста, чтобы сосредоточиться на собственных бизнес-проектах. Господин Грачёв также уйдет из совета директоров компании 12 апреля 2022 года», — приводит РИА Новости заявление.
Отмечается, что Востоков избран гендиректором компании на срок до 11 апреля 2025 года.
В начале апреля стало известно, что Елена Бунина уходит с поста генерального директора «Яндекса».