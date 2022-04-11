Очевидец рассказала подробности инцидента с газом в Ступине

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О деталях ЧП в подмосковном Ступине, где утром 11 апреля в квартире жилого дома произошёл взрыв газа, рассказала женщина, проживающая в одном из соседних домов.
Очевидец рассказала подробности инцидента с газом в Ступине
  • РИА Новости

Виктория Силина рассказала «Москве 24», что её семья проснулась из-за сильного грохота.

«Проснулись от того, что что-то сильно громыхнуло. Машины все сработали. Грохот стоял такой, что уши заложило, возможно, потому что окно было открыто. Испугались очень. Мама решила, что машина взорвалась… Увидели, что двух этажей посередине (дома. — RT) просто нет. Дом напротив — на первом этаже стёкла выбило у деревянных окон, такая взрывная волна была. Огонь разгораться стал, и кто-то дико кричал: «Помогите!» — вспоминает она.

По её словам, в течение 10—15 минут приехали пожарные, которым быстро удалось потушить возгорание.

Она добавила, что местные жители оперативно оказывали первую помощь пострадавшим, принесли из квартир тёплую одежду, отогнали автомобили, чтобы освободить место для проезда спецтехники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил о гибели ребёнка при взрыве газа в Ступине.

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