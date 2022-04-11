На севастопольском участке трассы «Таврида» 1 мая будет запущено техническое движение

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Техническое движение по двум полосам проходящего по территории Севастополя восьмого этапа трассы «Таврида» запустят уже 1 мая. Об этом сообщил директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Павел Иено.
На севастопольском участке трассы «Таврида» 1 мая будет запущено техническое движение
  • РИА Новости

«1 мая 2022 года будут завершены работы по строительству первой очереди искусственных сооружений: моста через реку Черная, путепроводов через улицу Нефтяная и железнодорожные пути», — приводит агентство «Крыминформ» слова Иено. 

Отмечается, что движение будет открыто по двум полосам правой проезжей части.

Как сообщает «Новый Севастополь», готовность строящегося севастопольского участка трассы «Таврида» составляет порядка 65%.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков рассказал в беседе с RT, что изменения, которые произошли в Крыму за восемь лет пребывания в составе России, можно назвать поразительными.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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