На севастопольском участке трассы «Таврида» 1 мая будет запущено техническое движение
- РИА Новости
«1 мая 2022 года будут завершены работы по строительству первой очереди искусственных сооружений: моста через реку Черная, путепроводов через улицу Нефтяная и железнодорожные пути», — приводит агентство «Крыминформ» слова Иено.
Отмечается, что движение будет открыто по двум полосам правой проезжей части.
Как сообщает «Новый Севастополь», готовность строящегося севастопольского участка трассы «Таврида» составляет порядка 65%.
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков рассказал в беседе с RT, что изменения, которые произошли в Крыму за восемь лет пребывания в составе России, можно назвать поразительными.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.