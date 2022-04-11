Башкирию посетили 3,5 млн туристов в 2021 году
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Суммарный турпоток прошлого года превысил уровень 2020 года на 600 тыс. человек, а траты путешественников возросли более чем в два раза, сообщает mkset.ru.
Больше всего туристов посетило Уфу — свыше 1 млн человек.
В текущем году, по прогнозам властей, республика примет не менее 4 млн отдыхающих.
«Республика обладает всеми ресурсами для приёма туристов: объектами размещения, объектами туристского показа и др.», — отметили в республиканском правительстве.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» передавало, что, по сообщениям властей Крыма, турпоток в республику вырос в 2,5 раза за восемь лет.