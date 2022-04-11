В Петербурге почтили память узников фашистских лагерей

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил с обращением к жителям города в День освобождения узников фашистских лагерей, 11 апреля.
В Петербурге почтили память узников фашистских лагерей
  • РИА Новости

Об этом пишет kp.ru.

«Эта дата отзывается болью в сердце. Мы вспоминаем детей, женщин, всех, кто был угнан в рабство. Наших пленных солдат, замученных в лагерях. Вспоминаем узников Освенцима, Бухенвальда, Треблинки, Собибора, Саласпилса и ещё сотен фабрик смерти», — сказал Беглов.

Как отмечается, в настоящее время в городе проживают более 6 тыс. человек, которые в детстве были узниками концлагерей или гетто.

Ранее «Взгляд» сообщал, что представители всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» приняли участие в мероприятиях в честь 79-й годовщины победы в Сталинградской битве.

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