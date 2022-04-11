В Петербурге почтили память узников фашистских лагерей
- РИА Новости
Об этом пишет kp.ru.
«Эта дата отзывается болью в сердце. Мы вспоминаем детей, женщин, всех, кто был угнан в рабство. Наших пленных солдат, замученных в лагерях. Вспоминаем узников Освенцима, Бухенвальда, Треблинки, Собибора, Саласпилса и ещё сотен фабрик смерти», — сказал Беглов.
Как отмечается, в настоящее время в городе проживают более 6 тыс. человек, которые в детстве были узниками концлагерей или гетто.
Ранее «Взгляд» сообщал, что представители всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» приняли участие в мероприятиях в честь 79-й годовщины победы в Сталинградской битве.