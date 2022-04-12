Названы самые популярные среди россиян города для путешествий по стране

Жители России в ходе опроса рассказали, в каких городах хотели бы провести выходные весной. Результаты опроса, проведённого сервисом «Работа.ру», есть в распоряжении RT.

Чаще всего жители России выбирали Сочи — так ответили 63% опрошенных. Ещё 56% респондентов выбрали бы для досуга Санкт-Петербург. Для 45% россиян лучшим местом для отдыха в выходные является Калининград, для 39% — Москва.

Ещё 27% участников опроса выбрали бы Казань, 23% отметили Екатеринбург. Каждый седьмой россиянин (14%) хотел бы отдохнуть во Владивостоке, а каждый девятый (11%) — в Новосибирске.

Всего в исследовании приняли участие более 3 тыс. пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов стран.

Отмечается, что участники опроса могли выбрать несколько вариантов из предложенных.