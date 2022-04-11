В Москве начали выпуск обновлённых социальных карт

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Карты москвича с апреля 2022 года начали выпускать с чипом российского производства.
В Москве начали выпуск обновлённых социальных карт
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Применение российской технологии сокращает срок изготовления карт. Получить обновлённые карты смогут все, кто подал заявление с 15 марта.

Гендиректор Московского социального регистра Иван Бутурлин отметил, что качество российского чипа полностью соответствует требованиям инфраструктуры приёма бесконтактных карт в Москве и области.

Обновлённую соцкарту пока нельзя использовать для оплаты услуг и покупок, получения стипендий, пенсий, социальных пособий, перевода денег. При этом остальной функционал сохранён.

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