В Тюменской области продажи премиальных автомобилей выросли более чем на 50% за год
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Об этом пишет URA.RU со ссылкой на «Авито Авто».
«Средняя цена таких авто в регионе выросла за год на 28,8% и достигла 4,5 млн рублей», — добавили в сервисе по продаже автомобилей.
В рамках исследования рассматривались показатели по следующим премиум-брендам: Genesis, Infiniti, Jaguar, Volvo, Porsche, Land Rover, Mercedes-Benz, Audi, BMW, Cadillac, MINI, Lexus.
Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе со «Взглядом» прокомментировал ситуацию на российском авторынке.