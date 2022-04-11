В Тюменской области продажи премиальных автомобилей выросли более чем на 50% за год

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В Тюменской области на 52,7% за год выросли продажи премиальных автомобилей в возрасте до трёх лет.
В Тюменской области продажи премиальных автомобилей выросли более чем на 50% за год
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на «Авито Авто».

«Средняя цена таких авто в регионе выросла за год на 28,8% и достигла 4,5 млн рублей», — добавили в сервисе по продаже автомобилей.

В рамках исследования рассматривались показатели по следующим премиум-брендам: Genesis, Infiniti, Jaguar, Volvo, Porsche, Land Rover, Mercedes-Benz, Audi, BMW, Cadillac, MINI, Lexus.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе со «Взглядом» прокомментировал ситуацию на российском авторынке.

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