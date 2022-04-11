Аналитик Вавилов допустил скорое снижение цен на бытовую технику в России

Специалист департамента стратегических исследований компании Total Research Николай Вавилов рассказал, как могут снизиться цены на бытовую технику в российских магазинах в связи с укреплением рубля.

«С пиковых цен в начале марта стоимость огромного количества товаров в тех же магазинах бытовой техники уменьшилась на 15—20%. В условиях жёстких санкций и только-только начинающего работу параллельного импорта наценка в те же 15—20% к стоимости от середины февраля на данный момент представляется вполне нормальной. Если снижение цен и будет, то небольшое, в пределах 5—7%», — сказал Вавилов в беседе с Life.ru.

Другие эксперты отметили, что цены на ряд товаров уже снизились, в частности, на видеокарты — на некоторые модели в два раза. Также на 20—40% подешевели автомобили на вторичном рынке.

Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с НСН рассказал, когда в российских магазинах могут вновь появиться скидки.