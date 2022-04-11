Специалист по кибербезопасности Сизов рассказал, что делать при утечке персональных данных

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Эксперт по кибербезопасности и противодействию мошенничеству Алексей Сизов рассказал, какие меры стоит принять, если стало известно об утечке персональных данных в интернет.
Специалист по кибербезопасности Сизов рассказал, что делать при утечке персональных данных
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Так, в беседе с радио Sputnik он объяснил, что если скомпрометированы данные почтовой системы, то лучше всего изменить пароль и в ней, и на других сервисах, где используется такая же информация для входа.

«Внимательно следить нужно за данными, которые необходимы для того, чтобы нанести вам финансовый ущерб. В случаях, когда подобные базы (с украденной персональной информацией. — RT) начинают содержать данные о банковских карточках либо других банковских реквизитах, в том числе и паролях, эти вещи надо незамедлительно поменять, обратившись в кредитную организацию», — посоветовал Сизов.

Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с Newinform рассказал о новых информационных поводах, которые используют мошенники.

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