В РПЦ призвали россиян сплотиться вокруг власти

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян в непростое для страны время сплотиться вокруг власти, а руководителей государства — помнить об ответственности и быть готовыми служить своему народу.

«Да поможет всем нам Господь в это непростое для нашего Отечества время всем сплотиться, в том числе и вокруг власти, а власти — преисполниться ответственности за своей народ, смирения и готовности служить ему даже до положения жизни своей», — приводит ТАСС его слова.

По мнению Патриарха Кирилла, всем обладающим какой-либо властью в государстве, нужно помнить о том, что смысл власти заключается в помощи другим людям, «быть всем слугой», а не в том, чтобы наслаждаться своей властью и образом жизни.

Он предостерёг, что иметь власть — это «очень опасное дело», и «кому много дано, с того много и спросится».

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил обряд отпевания в храме Христа Спасителя.

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