В Россию с Украины вернулись 32 российских дальнобойщика

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В Россию вернулись 32 российских дальнобойщика, которые ранее удерживались на Украине, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
В Россию с Украины вернулись 32 российских дальнобойщика
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«При участии института уполномоченного по правам человека в Российской Федерации произошёл обмен дальнобойщиками. Вернулись домой 32 российских и 20 украинских водителей, а также ряд граждан Белоруссии. Очень рады, что наши граждане вернулись на родину», — говорится в сообщении Москальковой в Telegram.

5 апреля уполномоченный по правам человека в России подтвердила обмен пленными между Россией и Украиной в формате «86 на 86».

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