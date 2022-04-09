В Россию с Украины вернулись 32 российских дальнобойщика

В Россию вернулись 32 российских дальнобойщика, которые ранее удерживались на Украине, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«При участии института уполномоченного по правам человека в Российской Федерации произошёл обмен дальнобойщиками. Вернулись домой 32 российских и 20 украинских водителей, а также ряд граждан Белоруссии. Очень рады, что наши граждане вернулись на родину», — говорится в сообщении Москальковой в Telegram.

5 апреля уполномоченный по правам человека в России подтвердила обмен пленными между Россией и Украиной в формате «86 на 86».