В Россию с Украины вернулись 32 российских дальнобойщика
- РИА Новости
- © Илья Питалев
«При участии института уполномоченного по правам человека в Российской Федерации произошёл обмен дальнобойщиками. Вернулись домой 32 российских и 20 украинских водителей, а также ряд граждан Белоруссии. Очень рады, что наши граждане вернулись на родину», — говорится в сообщении Москальковой в Telegram.
5 апреля уполномоченный по правам человека в России подтвердила обмен пленными между Россией и Украиной в формате «86 на 86».