Экономист Ордов дал советы по выбору инструментов инвестирования

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Директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов дал советы по выбору инструментов инвестирования.
Экономист Ордов дал советы по выбору инструментов инвестирования
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«При выборе инструментов инвестирования необходимо задуматься о размере реальной суммы, которую хочется вложить, оценить все риски и собственные знания о таких операциях», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, тогда станет понятно, какую долю в своём инвестиционном портфеле можно выделить золоту.

Ранее директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев в беседе с ФАН высказался о динамике курса рубля.

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