Экономист Ордов дал советы по выбору инструментов инвестирования

Директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов дал советы по выбору инструментов инвестирования.

«При выборе инструментов инвестирования необходимо задуматься о размере реальной суммы, которую хочется вложить, оценить все риски и собственные знания о таких операциях», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, тогда станет понятно, какую долю в своём инвестиционном портфеле можно выделить золоту.

Ранее директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев в беседе с ФАН высказался о динамике курса рубля.