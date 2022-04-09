В Оренбургской области выделят более 3 млрд рублей на финансирование сельского хозяйства

Власти Оренбургской области выделят более 3 млрд рублей на финансирование сельского хозяйства и поддержку агропромышленного комплекса.

Об этом сообщает RIA56.

«Оренбургские аграрии смогут приобрести больше сельхозтехники за счёт дополнительной федеральной поддержки, производить больше отечественной сельхозпродукции. Это позволит местным сельхозтоваропроизводителям не только сохранить свои производственные показатели в сложившихся условиях, но и увеличить их», — заявил губернатор области Денис Паслер.

Также в регионе запланированы дополнительные средства из федерального бюджета на субсидирование хлеба.

Ранее URA.RU сообщало, что аграрии Курганской области увеличат площади посева овощей.