Доходы от экспорта леса за январь — март в Удмуртии составят около 700 млн рублей
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Об этом информирует интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на данные Россельхознадзора.
Отмечается, что из Удмуртии в 2022 году уже было вывезено почти 40 тыс. кубометров леса и более 28 тыс. кубометров пиломатериалов и других лесоматериалов.
Основными импортёрами продукции являются Китай, Латвия, Литва и Эстония.
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