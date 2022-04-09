Доходы от экспорта леса за январь — март в Удмуртии составят около 700 млн рублей

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В Удмуртии доходы от экспорта леса за январь — март 2022 года составят около 700 млн рублей.
Доходы от экспорта леса за январь — март в Удмуртии составят около 700 млн рублей
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Об этом информирует интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на данные Россельхознадзора.

Отмечается, что из Удмуртии в 2022 году уже было вывезено почти 40 тыс. кубометров леса и более 28 тыс. кубометров пиломатериалов и других лесоматериалов.

Основными импортёрами продукции являются Китай, Латвия, Литва и Эстония.

Ранее НСН сообщала, что Центр поддержки экономики Москвы запустил сервис по автоматическому подбору действующих федеральных и городских мер поддержки предпринимателей.

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