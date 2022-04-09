ИТ-эксперт Костунов прокомментировал идею создания российской экосистемы приложений

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ИТ-эксперт Илья Костунов прокомментировал идею создания российской экосистемы приложений.
ИТ-эксперт Костунов прокомментировал идею создания российской экосистемы приложений
  • Gettyimages.ru
  • © ponsulak

«Задача вполне реалистичная, есть опыт дружественных китайских компаний, который можно учесть. Нужно разрушить монополию американских компаний», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его мнению, создание собственного магазина приложений даст свободу выбора для пользователей и справедливые возможности по продвижению продуктов для разработчиков.

Ранее интернет-технолог Никита Прохоров в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал заявление премьер-министра России Михаила Мишустина, который сообщил, что в России скоро нельзя будет скачать приложения из зарубежных интернет-магазинов.

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