В Москве рассказали об итогах форума «Госзаказ»

Короткая ссылка
Москва приняла участие в форуме-выставке «Госзаказ», который состоялся 6—8 апреля на площадке инновационного центра «Сколково». Его участниками были эксперты, заказчики, поставщики, представители органов власти.
В Москве рассказали об итогах форума «Госзаказ»
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

Об этом сообщает НСН.

«Главной целью форума-выставки «Госзаказ» является создание для заказчиков и поставщиков более комфортной и удобной среды для ведения закупочной деятельности, привлечение новых участников, а также сокращение сроков закупочной деятельности на всех этапах», — заявил глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Представители столицы поделились на форуме эффективными практиками по стабилизации расходов бюджета, сохранению действующих контрактов и долгосрочного спроса, а также эффективному импортозамещению.

На объединённом стенде московского правительства прошли собственные мероприятия. В частности, были представлены возможности расширения применения офсетных договоров и контрактов жизненного цикла.

Кроме того, посетители могли ознакомиться с продукцией резидентов особой экономической зоны «Технополис Москва».

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить