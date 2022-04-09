В рамках транспортной реформы в Петербурге начали работу 864 новых автобуса
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Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
«В городе сейчас действуют 564 автобусных маршрута. На первом этапе сеть социальных перевозок увеличилась на 24 маршрута — теперь их стало 379. На третьем этапе, после 15 июля, социальный общественный транспорт полностью заменит коммерческие автобусы», — говорится в сообщении.
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