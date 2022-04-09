В рамках транспортной реформы в Петербурге начали работу 864 новых автобуса

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В Санкт-Петербурге в рамках транспортной реформы начали работу 864 новых автобуса.
В рамках транспортной реформы в Петербурге начали работу 864 новых автобуса
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Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«В городе сейчас действуют 564 автобусных маршрута. На первом этапе сеть социальных перевозок увеличилась на 24 маршрута — теперь их стало 379. На третьем этапе, после 15 июля, социальный общественный транспорт полностью заменит коммерческие автобусы», — говорится в сообщении.

Власти Санкт-Петербурга отметили, что новые экологичные автобусы работают без кондуктора.

Ранее основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов беседе с НСН дал советы по организации путешествий.

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