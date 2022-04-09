Автоэксперт Попов посоветовал не спешить с заменой шин на летние

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Автоэксперт Дмитрий Попов посоветовал не спешить с заменой зимних шин летними.
Автоэксперт Попов посоветовал не спешить с заменой шин на летние
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«Природа сыграла большую шутку с водителями, которые переобулись в прошлое потепление. Именно они стали участниками ДТП в заморозки. Переобуваться надо, когда среднесуточная температура установится на отметке +5 ˚С в течение недели», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, важно, чтобы до среднесуточной температуры «дошёл» асфальт, так как часть энергии может уходить на подогрев колеса.

Как отметил Попов, менять покрышки можно при дневных показателях +8...+10 ˚С, но важно, чтобы при этом ночью не было отрицательных температур.

Ранее автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Nation News дал советы по покупке машины в 2022 году.

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