Экономист Евтеев рассказал о возможных рисках при инвестировании в золото

Главный экономист Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Дмитрий Евтеев рассказал о возможных рисках при инвестировании в золото.

В беседе с «Газетой.Ru» он выразил мнение, что один из рисков — инвестиционный.

«История демонстрирует хорошую способность драгоценного металла к защите накоплений от инфляции и девальвации. Однако историческая доходность не является гарантией сопоставимых будущих доходов», — заявил эксперт.

По его словам, ещё один риск — это кража.

Кроме того, считает Евтеев, важную роль играет вопрос ликвидности.

«Если говорить о золотых слитках, в банке при покупке к нему обязательно выдаётся сертификат завода-изготовителя с указанием веса изделия, индивидуального номера слитка, пробы, массы и названия завода», — напомнил он.

Если инвестор вложил средства в виртуальные граммы драгметалла на обезличенных металлических счетах, то возникает ещё один риск: банк, который учитывает эти золотые граммы, может обанкротиться.

Также отмечается, что золотые инвестиции рассчитаны на долгосрочную перспективу.

«Если продавать слиток или золотую монету раньше, чем через три года после приобретения, и от этой операции получить доход, человек должен самостоятельно заполнить декларацию и заплатить подоходный налог в 13%», — добавил Евтеев.

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