В Москве выявили 801 случай коронавируса за сутки

В Москве за сутки выявлен 801 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19.

«Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что за сутки госпитализированы 178 человек... На ИВЛ находятся 89 человек», — говорится в заявлении оперштаба в Telegram.

Отмечается, что также за сутки в городе выздоровел 831 человек, скончались 17 пациентов с коронавирусом.

Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.