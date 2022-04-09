Москва получила награду за инновационный подход к развитию промышленного туризма

Москва получила награду в категории «ПРОМновации» по итогам Всероссийского акселератора по промышленному туризму.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Департамента инвестиционной и промышленной политики.

Наград также удостоены столичные кондитерская фабрика, часовой завод, производство чипов, а также технополис «Москва».

Одним из наиболее масштабных проектов, который включат в программу по промтуризму, является «Открой#Моспром».

«За три года мы провели около 600 очных экскурсий, свыше 50 онлайн-туров, организовали больше 20 фотовыставок и 17 интеллектуальных игр. Сегодня аудитория проекта превышает 10 млн человек», — заявил руководитель департамента Владислав Овчинский.

Ранее Москва удостоилась всероссийской туристической премии Russian Travel Awards.