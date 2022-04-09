В Мордовию прибыли ещё 322 беженца из Донбасса

В Мордовию прибыла ещё одна группа беженцев из Донбасса — 322 человека.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

На вокзале жителей ЛНР и ДНР встречали волонтёры, сотрудники социальных и медицинских служб.

«Не волнуйтесь. Поможем и с работой, и дети в школу пойдут», — заявил глава республики Артём Здунов.

Беженцев доставили в пункты временного размещения, которые работают в Саранске и ряде районов.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Свердловской области собрали партию гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.