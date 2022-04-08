Миллионное дерево в рамках акции «Сад памяти» посадили в Северной Осетии

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Миллионное дерево в рамках акции «Сад памяти» посадили в селе Старый Батако Северной Осетии.
Миллионное дерево в рамках акции «Сад памяти» посадили в Северной Осетии
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Cade

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на организаторов мероприятия.

На территории села высадили 2000 саженцев грецкого ореха. Акция была посвящена Героям Советского Союза.

«Из селения Старый Батако на фронт ушли 250 человек, 137 не вернулись домой», — заявил глава региона Сергей Меняйло.

Ранее газета «Известия» сообщала, что международная акция «Сад памяти», в рамках которой планируется высадить 27 млн деревьев в честь погибших в годы Великой Отечественной войны, стартовала 18 марта в Севастополе.

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