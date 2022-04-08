В Калининградской области обсудили вопросы развития туротрасли в регионе

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В Калининграде прошло совещание, посвящённое вопросам развития туризма в регионе.
В Калининградской области обсудили вопросы развития туротрасли в регионе
  • Gettyimages.ru
  • © Sam Diephuis

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

«Туризм может стать одним из локомотивов развития экономики региона. В том числе в части обеспечения занятости местного населения. Калининградская область — жемчужина Северо-Запада России и занимает важное место в реализации историко-культурного и туристского проекта СЗФО «Серебряное ожерелье России», — заявил полпред президента России в СЗФО Александр Гуцан.

Со своей стороны, министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак отметил, что в этом году область рассчитывает принять 2 млн туристов.

«К нам прибывают путешественники из всех 84 субъектов Российской Федерации. Однако больше всего в туристских целях в регион приезжают из Москвы (24,1%) Московской области (15,5%), Санкт-Петербурга (13,4%)», — рассказал Ермак.

Ранее основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов беседе с НСН дал советы по организации путешествий.

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