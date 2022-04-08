В Ленобласти появится мемориал погибших во время Великой Отечественной войны

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В Гатчинском районе Ленинградской области появится мемориальный комплекс в честь погибших во время Великой Отечественной войны.
В Ленобласти появится мемориал погибших во время Великой Отечественной войны
  • Gettyimages.ru
  • © Alexei Polyansky / EyeEm

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального Комитета градостроительной политики.

«Мемориал представляет собой стелу, на вершине которой семья: мать и дети, которых из дома выгнали нацисты. Это образ Родины-матери, оказавшейся в беде. Стелу будут опоясывать два пилона, символизирующие вихри войны, а у подножия монумента зажгут Вечный огонь», — рассказали в комитете.

В понедельник, 11 апреля, свою оценку проекту дадут представители региональных властей, Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина, Российского военно-исторического общества, а также специалисты ассоциации «Российское историческое общество».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Тверской области увеличили размер выплат ко Дню Победы.

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