В Ленобласти появится мемориал погибших во время Великой Отечественной войны

В Гатчинском районе Ленинградской области появится мемориальный комплекс в честь погибших во время Великой Отечественной войны.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального Комитета градостроительной политики.

«Мемориал представляет собой стелу, на вершине которой семья: мать и дети, которых из дома выгнали нацисты. Это образ Родины-матери, оказавшейся в беде. Стелу будут опоясывать два пилона, символизирующие вихри войны, а у подножия монумента зажгут Вечный огонь», — рассказали в комитете.

В понедельник, 11 апреля, свою оценку проекту дадут представители региональных властей, Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина, Российского военно-исторического общества, а также специалисты ассоциации «Российское историческое общество».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Тверской области увеличили размер выплат ко Дню Победы.