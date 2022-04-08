Автоэксперт Шкуматов дал рекомендации по смене зимней резины в столичном регионе

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Автоэксперт Пётр Шкуматов дал рекомендации по смене зимней резины в столичном регионе.
Автоэксперт Шкуматов дал рекомендации по смене зимней резины в столичном регионе
  • РИА Новости
  • © Константин Чалабов

«Резину в Москве и Московской области пока ещё менять рано. Дело в том, что в апреле в столичном регионе — особенно по области — довольно частые заморозки. И самое неприятное — это непредсказуемые заморозки», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, из-за активного таяния снега на дорогах возникает много воды, и в случае заморозков она превращается в лёд.

«Водителям стоит ориентироваться на цифру, которую вывели таксисты: с их точки зрения, оптимальный пробег для зимней и летней резины составляет порядка 40—45 тыс. км», — также сообщил Шкуматов.

Как добавил эксперт, если смотреть на средний пробег в России, а это около 15—17 тыс. км в год, то комплект зимних или летних колёс служит около четырёх сезонов.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал, какие функции автомобиля необходимо поддерживать в исправном состоянии в зимний период, чтобы избежать лишних хлопот.

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