Исследование: чаще всего автомойками пользуются в Татарстане и Иркутской области
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на СберАвто и «Эвотор».
Средняя стоимость мойки в марте 2022 года оценивается в 596 рублей.
В Москве сумма достигает 897 рублей, в Санкт-Петербурге — 710. Дешевле всего сервис будет стоить в Нижегородской области — 558 рублей.
Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал, какие функции автомобиля необходимо поддерживать в исправном состоянии в зимний период, чтобы избежать лишних хлопот.