Исследование: чаще всего автомойками пользуются в Татарстане и Иркутской области

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Согласно новому исследованию, чаще всего автомойками пользуются в Татарстане, а также в Иркутской и Новосибирской областях и Приморском крае, реже всего — в Краснодарском крае и Ростовской области.
Исследование: чаще всего автомойками пользуются в Татарстане и Иркутской области
  • Gettyimages.ru
  • © Monica Todica / EyeEm

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на СберАвто и «Эвотор».

Средняя стоимость мойки в марте 2022 года оценивается в 596 рублей.

В Москве сумма достигает 897 рублей, в Санкт-Петербурге — 710. Дешевле всего сервис будет стоить в Нижегородской области — 558 рублей.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал, какие функции автомобиля необходимо поддерживать в исправном состоянии в зимний период, чтобы избежать лишних хлопот.

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