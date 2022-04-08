Исследование: чаще всего автомойками пользуются в Татарстане и Иркутской области

Согласно новому исследованию, чаще всего автомойками пользуются в Татарстане, а также в Иркутской и Новосибирской областях и Приморском крае, реже всего — в Краснодарском крае и Ростовской области.

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© Monica Todica / EyeEm