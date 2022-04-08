Опрос: 21% россиян перестали использовать одноразовую пластиковую посуду

Число россиян, переставших использовать одноразовую пластиковую посуду, выросло за три года с 18 до 21%.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование, которое провели сервис Delivery Club и аналитический центр ResearchMe.

По словам 66%, они готовы полностью отказаться от использования пластиковой посуды, даже если она останется в продаже.

Количество опрошенных, которые утилизируют пластиковую посуду в контейнеры для сбора раздельного мусора, увеличилось с 24% в 2019 году до 32% в 2022-м.

Более ответственно себя ведут респонденты 18—30 лет (38%).

Ранее телеканал «360» сообщал, что три мусороперерабатывающих комплекса обеспечат утилизацию 100% отходов в Крыму.