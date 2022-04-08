Опрос: 21% россиян перестали использовать одноразовую пластиковую посуду

Короткая ссылка
Число россиян, переставших использовать одноразовую пластиковую посуду, выросло за три года с 18 до 21%.
Опрос: 21% россиян перестали использовать одноразовую пластиковую посуду
  • Gettyimages.ru
  • © Kadek Bonit Permadi

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование, которое провели сервис Delivery Club и аналитический центр ResearchMe.

По словам 66%, они готовы полностью отказаться от использования пластиковой посуды, даже если она останется в продаже.

Количество опрошенных, которые утилизируют пластиковую посуду в контейнеры для сбора раздельного мусора, увеличилось с 24% в 2019 году до 32% в 2022-м.

Более ответственно себя ведут респонденты 18—30 лет (38%).

Ранее телеканал «360» сообщал, что три мусороперерабатывающих комплекса обеспечат утилизацию 100% отходов в Крыму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить