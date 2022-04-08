В Петербурге обсудили меры поддержки бизнеса

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В Санкт-Петербурге прошёл круглый стол «Диалог с бизнесом», организованный Общероссийским народным фронтом (ОНФ).
В Петербурге обсудили меры поддержки бизнеса
  • Gettyimages.ru
  • © Sam Edwards

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Мы открыты ко всем предложениям и хотим знать, какие меры поддержки помогут предпринимателям продолжить свою деятельность. Все замечания бизнесменов будут направлены на рассмотрение профильным организациям, вице-губернаторам и, возможно, будут использованы для дальнейших законодательных инициатив», — заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, депутат законодательного собрания города Антон Соловьёв.

В частности, на заседании предприниматели обсудили меры, которые уже приняты Смольным. Среди них — налоговые льготы, кредитные каникулы, мораторий на банкротство.

Также была отмечена необходимость создания единого информационного ресурса для предпринимателей.

«Нужен ресурс, на котором, введя свой ИНН и ОКВЭД, можно найти информацию о доступном пакете мер поддержки именно для твоей организации, а также пошаговую инструкцию по их получению», — сказали участники мероприятия.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.

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