В Петербурге обсудили меры поддержки бизнеса

В Санкт-Петербурге прошёл круглый стол «Диалог с бизнесом», организованный Общероссийским народным фронтом (ОНФ).

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Мы открыты ко всем предложениям и хотим знать, какие меры поддержки помогут предпринимателям продолжить свою деятельность. Все замечания бизнесменов будут направлены на рассмотрение профильным организациям, вице-губернаторам и, возможно, будут использованы для дальнейших законодательных инициатив», — заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, депутат законодательного собрания города Антон Соловьёв.

В частности, на заседании предприниматели обсудили меры, которые уже приняты Смольным. Среди них — налоговые льготы, кредитные каникулы, мораторий на банкротство.

Также была отмечена необходимость создания единого информационного ресурса для предпринимателей.

«Нужен ресурс, на котором, введя свой ИНН и ОКВЭД, можно найти информацию о доступном пакете мер поддержки именно для твоей организации, а также пошаговую инструкцию по их получению», — сказали участники мероприятия.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.