Аналитики рассказали о росте цен на маркетплейсах в среднем на 20% в феврале и марте

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Цены на товары различных категорий на маркетплейсах с 24 февраля в среднем выросли на 21,2%.
Аналитики рассказали о росте цен на маркетплейсах в среднем на 20% в феврале и марте
  • Gettyimages.ru
  • © Steven Puetzer

Об этом «Газете.Ru» сообщили в облачном сервисе «МойСклад».

В исследовании указали, что пиковых значений цены достигли в период с 3 по 16 марта. Например, средства личной гигиены подорожали на 79,3%, товары для красоты — на 37,6%, одежда — на 25,3%. Также на 25,2% увеличились цены на товары для дома, а детские товары поднялись в цене на 22,4%.

«Ситуация на маркетплейсах сейчас непростая. Думаю, что серьёзный кризис ещё впереди», — сказал CEO облачного сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев.

По его словам, перспективные ниши продаж стали сокращаться, так как покупатели начали экономить. Поэтому в ближайшее время в ходу будут лишь товары первой необходимости.

Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с НСН рассказал, когда в российских магазинах могут вновь появиться скидки.

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