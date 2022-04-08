Первый замруководителя фракции ЛДПР Власов поделился воспоминаниями о Жириновском

Первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Государственной думе Василий Власов заявил, что Владимир Жириновский являлся уникальным человеком.

Об этом он рассказал в ходе беседы с ФАН.

«Все знают его как политика, человека, который умеет потрясающе выступать, доносить правду до людей, а мне посчастливилось знать его как человека, который очень искренне заботился о каждом партийце, о каждом человеке, который обращался за помощью. Постоянно, тысячи и тысячи писем, которые приходили в его адрес от партийцев, от оппонентов — он всегда на них отвечал, всегда помогал. И мне кажется, вот эта отличительная черта его — добродушие — она совершенно уникальна и, конечно, мне кажется, что такие гении рождаются раз в тысячу лет», — сказал Власов.

По сообщению URA.RU, губернатор Тюменской области Александр Моор высказал мнение, что Жириновский вошёл в историю.