Памятный знак «80 лет Битвы за Москву» передадут в фонды военно-исторических музеев
Ценный экспонат получат также почти 650 патриотических экспозиций школ, колледжей и дворцов творчества, сообщает kp.ru со ссылкой на слова Сергуниной.
«Нагрудный знак «80 лет Битвы за Москву» — это дань памяти подвигу участников обороны города. Награды уже переданы для экспонирования в Государственном музее обороны Москвы, Музее Москвы, Музее Зеленограда», — отметила Сергунина.
По её словам, до 20 апреля нагрудные знаки передадут в фонды Центрального музея Вооружённых сил России, Музея Победы и другие.
Ранее «Взгляд» сообщал, что представители всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» приняли участие в мероприятиях в честь 79-й годовщины победы в Сталинградской битве.