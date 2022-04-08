Памятный знак «80 лет Битвы за Москву» передадут в фонды военно-исторических музеев

Заммэра Наталья Сергунина рассказала, что памятный нагрудный знак к юбилейной, 80-й годовщине начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву, которая отмечалась в 2021 году, передадут в фонды более 20 военно-исторических музеев столицы и области.

Ценный экспонат получат также почти 650 патриотических экспозиций школ, колледжей и дворцов творчества, сообщает kp.ru со ссылкой на слова Сергуниной.

«Нагрудный знак «80 лет Битвы за Москву» — это дань памяти подвигу участников обороны города. Награды уже переданы для экспонирования в Государственном музее обороны Москвы, Музее Москвы, Музее Зеленограда», — отметила Сергунина.

По её словам, до 20 апреля нагрудные знаки передадут в фонды Центрального музея Вооружённых сил России, Музея Победы и другие.

Ранее «Взгляд» сообщал, что представители всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» приняли участие в мероприятиях в честь 79-й годовщины победы в Сталинградской битве.