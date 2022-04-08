Эксперт Роскачества Бодров предупредил о рисках при попытке купить подержанную технику

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров рассказал, что вместе с ростом числа покупателей подержанной техники в интернете растёт число мошеннических сайтов и продавцов, торгующих неликвидом.

«Самый распространённый способ мошенничества — не продажа «серых» или неликвидных товаров, а схема с фишинговыми ссылками. Для оплаты мошенник скидывает ссылку на фишинговый сайт, похожий на официальный сайт сервиса объявлений, с единственным отличием: деньги уходят напрямую мошеннику, а после каждого списания выдаётся ошибка и просьба повторить отправку средств», — сказал специалист в беседе с kp.ru, отметив, что не стоит переходить по неизвестным ссылкам в мессенджерах.

Он также посоветовал потенциальным покупателям перед тем, как совершить платёж, запрашивать фото товара, сделанные самим продавцом, а также выяснять индивидуальные характеристики гаджетов, такие как серийный номер и другие.

Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с Newinform рассказал о новых информационных поводах, которые используют мошенники.