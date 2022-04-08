Представители МСБ выкупили в Москве 75 объектов нежилой недвижимости в 2022 году

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в первом квартале 2022 года представители малого и среднего бизнеса выкупили у города без торгов по преимущественному праву 75 объектов нежилой недвижимости общей площадью 14,4 тыс. кв. м.

Об этом информирует НСН.

«Субъекты МСП могут выкупить у города уже используемую ими коммерческую недвижимость без конкурса по рыночной цене, которую определяют независимые оценщики. В этом случае бизнес вправе приватизировать помещение сразу или в рассрочку на семь лет с ежемесячными или ежеквартальными выплатами», — уточнил Ефимов.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.