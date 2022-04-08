Представители МСБ выкупили в Москве 75 объектов нежилой недвижимости в 2022 году
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Об этом информирует НСН.
«Субъекты МСП могут выкупить у города уже используемую ими коммерческую недвижимость без конкурса по рыночной цене, которую определяют независимые оценщики. В этом случае бизнес вправе приватизировать помещение сразу или в рассрочку на семь лет с ежемесячными или ежеквартальными выплатами», — уточнил Ефимов.
Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.